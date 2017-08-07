Понедельник, 7 Августа 2017 года
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Жертвами ливней с бурями на севере Италии стали четыре человека

Происшествия

Еще двое пропали без вести

Рим, 7 августа 2017, 05:25 — REGNUM  Обрушившаяся на север Италии непогода стала причиной смерти, по крайней мере, четырех человек. Об этом 6 августа сообщает издание Quotidiano.

Сильные ветры и проливные дожди в регионе привели к значительным разрушениям и четырем смертям.

Сообщается, что одна жертва погибла при падении на нее дерева, турист в Трентино скончался от удара молнией. Еще одна девушка погибла, поскользнувшись на мокрой траве, в результате падения с высоты.

Один из погибших, заблокированный упавшими деревьями во время грозы, являлся гражданином Бельгии.

Еще двоих пострадавших разыскивают спасатели. На момент бури двое находились в лодке на озере Гарда. В настоящее время к их поискам привлечены водолазы, и спасательные вертолеты.

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