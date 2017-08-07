Непогода ударила по северо-востоку Китая: колоссальные повреждения

Шэньян, Китай, , 02:37 — REGNUM Проливные дожди в провинции Ляонин на северо-востоке Китая стали причиной гибели одного человека, еще один пропал без вести, а также нанесен колоссальный экономический ущерб, сообщает 6 августа агентство «Синьхуа».

На город Аньшань в автономном уезде Сюйянь Мань за прошедшую неделю обрушилось огромное количество осадков. В результате 358 тыс. человек понесли урон, заявляет департамент по связям с общественностью Аньшаня.

Более тысячи домов было разрушено, также существенные повреждения получили мосты, дороги, линиии электропередач и телекоммуникаций.

В настоящее время более 2300 спасателей на месте ведут работы по восстановлению повреждений и переселению почти 100 тыс. местных жителей в безопасные места.

Напомним, что 2017 год, как и прогнозировалось китайскими метеорологами, стал аномальным по количеству стихийных бедствий в Китае.

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