Около 30 человек получили ранения в связи с торнадо в штате Оклахома

Талса, США, , 02:19 — REGNUM Обрушившийся на американский город Талса, штат Оклахома, мощный торнадо стал причиной ранений приблизительно тридцати человек. Об этом 6 августа сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу городской больницы.

Святого Франциска

Сообщается, что в настоящее время в травматологическом центре больницынаходятся около 30 пострадавших. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших.

Мощные шторма, породившие торнадо, обрушились на Талсу около 01:00 6 августа, причинив городу сильные разрушения.

Более 11 тысяч потребителей остались без электроэнергии. После проведения экстренных ремонтных работ без света все еще остаются более 4300 человек.

По словам представителя местной метеорологической службы Ами Янковски, обычно мощные торнадо приходятся на весенние месяцы и нехарактерны для августа. Однако подобное случается и не является из ряда вон выходящим событием.