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Автомобиль полиции столкнулся с Audi на востоке Москвы: пострадали двое

Происшествия

Выясняются все обстоятельства произошедшего

Москва, 7 августа 2017, 01:28 — REGNUM  ДТП с участием полицейского служебного автомобиля произошло на востоке Москвы в районе Соколиная гора. Об этом 6 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

Как стало известно, служебная машина полиции столкнулась с гражданским автомобилем Audi на пересечении улиц Вельяминовская и Щербаковская.

«По предварительным данным, пострадали два человека, по одному из каждой машины», - сообщает источник.

Причина аварии не называется. На месте ДТП работают эксперты экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия