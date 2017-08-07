Автомобиль полиции столкнулся с Audi на востоке Москвы: пострадали двое

Москва, , 01:28 — REGNUM ДТП с участием полицейского служебного автомобиля произошло на востоке Москвы в районе Соколиная гора. Об этом 6 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

Вельяминовская

Как стало известно, служебная машина полиции столкнулась с гражданским автомобилем Audi на пересечении улици Щербаковская.

«По предварительным данным, пострадали два человека, по одному из каждой машины», - сообщает источник.

Причина аварии не называется. На месте ДТП работают эксперты экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.