Пешеходный мост рухнул во Владимирской области

Владимир, , 18:49 — REGNUM В Вязниковском районе Владимирской области обрушился надземный пешеходный мост. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, на 305 км трассы М-7 «Волга» у населенного пункта Пировы-Городищи. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали и были госпитализированы 2 человека.

«Установлено, что в ходе ДТП был обрушен воздушный пешеходный мост», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Движение на данном участке автодороги затруднено.