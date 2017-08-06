ВСУ обстреляли село на юге ДНР

Донецк, , 18:23 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по селу Запорожец Тельмановского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявили в оперативном командовании республики.

«Сегодня днем (6 августа) боевики 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов калибром 152 мм по населенным пунктам на юге Республики, — говорится в сообщении. — В результате обстрелов в населенном пункте Запорожец по улице Степная повреждены 7 жилых домов».

В командовании отметили, что село Запорожец находится менее чем в 20 км от позиций «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстрелянных сегодня со стороны ВСУ.

Ранее пресс-служба штаба командования войск ДНР сообщила, что 6 августа части ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» позиции боевиков экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на линии фронта в Донбассе в районе Мариуполя.

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