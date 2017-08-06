В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на журналиста из США

Щёлково, Московская область, , 16:11 — REGNUM В Подмосковье задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в нападении на журналиста из США. Об этом, как передает НТВ, сообщили в управлении МВД по региону.

«Подмосковные полицейские задержали мужчину, который в пятницу (4 августа) ударил американского журналиста Райли Уаггамана ножом в живот и ограбил его семью», — говорится в сообщении.

Имя задержанного, который неоднократно был судим за различные преступления, не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщал, что гражданин США и его теща пострадали при нападении преступников на дом в Щелковском районе Подмосковья. Добычей злоумышленника стали 3 мобильных телефона, 1200 рублей и паспорт хозяйки.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело.