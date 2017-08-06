Затопленный рудник «Мир» начало заливать водой ещё в июле?

Якутск, , 08:03 — REGNUM Предотвратить затопление рудника «Мир» пытались перекачкой воды, и работы эти начались еще 28 июля. Уже тогда поступление воды на горизонты шахты ниже отметки 310 метров было увеличенным.

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О проблемах с необходимостью перераспределения воды, поступающей в рудник, 29 июля сообщал телеканал «Алмазный край». В сюжете анонсировалось намерение руководства Мирнинского ГОКа компании АЛРОСА устанавливать дополнительные насосы для перекачки воды в комплекс главного водоотлива. Также было решено пробурить дополнительные скважины в карьере. Эти меры, как ожидалось, должны были помочь перетечь воде по трубопроводам в главный водосборный комплекс, который находится на отметке 210 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, шахту рудника «Мир» затопило 4 августа. В момент прорыва воды под землёй находился 151 горняк, 142 из них были доставлены на поверхность в день аварии. Ещё один шахтёр был спасён 5 августа, он хорошо ориентировался в руднике и самостоятельно вышел на связь. Продолжаются поиски ещё 8 человек.

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