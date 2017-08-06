Банк «Открытие» полностью восстановил свою работу

Москва, , 07:51 — REGNUM Коммерческий банк «Открытие» полностью восстановил работу сети своих банкоматов и систему проведения электронных финансовых операций после сбоя, который случился накануне, 5 августа. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-слежба кредитной организации.

В банке сообщили, что проблема с банкоматами и электронной системой банка была связана с повреждением двух оптоволоконных кабелей, которые были связаны с датацентрами банка.

Также пресс-служба подчеркнула, что обслуживание клиентов кредитных организаций «Рокетбанк» и «Точка», которые входят в состав банковской группы, осуществляется в полном объеме.

Руководство банка готово компенсировать клиентам их убытки, связанные со сбоем. Варианты компенсаций рассматриваются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбой в электронной системе банка «Открытие» произошел вечером 5 августа. Также стало известно о некорректной работе ряда банкоматов кредитной организации. Технические службы банка установили, что в ходе ремонта в центральном офисе банка на Смоленской площади в Москве были повреждены два оптоволоконных кабеля. Это и было причиной сбоя.

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