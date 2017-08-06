Россиянин утонул в заполненных водой карстовых пещерах в Мексике

Мехико, , 04:51 — REGNUM Гражданин России погиб во время экскурсии по мексиканским сенотам (заполненные водой пещеры) в штате Клинтана-Роо. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение консульства РФ в Мексике.

почетный

Вольперт

Плайе-дель-Кармен

Как сообщила изданиюроссийский консул, погибшего звали Дмитрий, мужчина постоянно проживал в

В настоящее время на месте трагедии работают водолазы. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Российское консульство продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним, карстовые пещеры одни из самых распространенных на Земле. Они имеют наибольшую протяженность и глубину по сравнению с вулканическими, эрозионными, ледовыми и тектоническими. Образуются в растворимых водой породах: известняке, гипсе, мраморе, меле и подобных породах.

Сенотами называются провалы сводов известняковых пещер, подобные образования находятся на полуострове Юкатан в Мексике. Сеноты считались священными местами у индейцев майя.