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В столкновении «скорой» и легковушки на юго-востоке Москвы ранены семеро

Происшествия

На месте ДТП работают эксперты

Москва, 6 августа 2017, 02:23 — REGNUM  

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 6 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД по столице.

Сообщается, что столкновение кареты «скорой помощи» с легковым автомобилем Skoda произошло на Авиамоторной улице в районе дома 44. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Пока неясно, что стало причиной ДТП. На месте происшествия работают эксперты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия