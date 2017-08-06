Более 120 тысяч жителей Крыма остались без света из-за аварии

Симферополь, , 01:32 — REGNUM Аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Старый Крым» лишило света более 120 тысяч человек, сообщает 5 августа пресс-служба Министерства энергетики России.

была

Сообщается, что причиной аварии стало возгорание трансформатора тока 110 кВ, в результате чего обесточены оказались первая и вторая секция шин 110 кВ. Подача электроэнергии на семь подстанцийпрекращена.

По причине аварии энергоснабжения лишились жители 24 населенных пунктов общей численностью около 121 100 человек.

К настоящему времени сотрудники МЧС региона ликвидировали возгорание, последствия аварии были устранены.

Вечером субботы, 5 августа, энергоснабжение было восстановлено после полуторачасового перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной блэкаут в Крыму произошел 28 июля. Причиной масштабного отключения энергии стала авария, произошедшая в Краснодарском крае. Во время ДТП большегрузный автомобиль задел линии электропередач, в результате чего линия была повреждена и сработала автоматическая система защиты.