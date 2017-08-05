В Москве водитель «Газели» сбил подростка и скрылся с места ДТП

Москва, , 23:31 — REGNUM В Москве задержан водитель «Газели», подозреваемый в наезде на ребенка. Об этом, как передает НТВ, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

ДТП произошло в субботу, 5 августа, во дворе дома №15 на Старобитцевской улице.

«Водитель, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на несовершеннолетнего 2004 года рождения, после чего скрылся с места ДТП, — говорит Титов. — Пострадавший с травмами госпитализирован».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» уже задержали подозреваемого. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Другие подробности пока неизвестны.