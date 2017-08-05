Суббота, 5 Августа 2017 года
21:46:04 МСК

СКР проверит сообщения о нанесении врачом травмы ребенку в Екатеринбурге

Происшествия

Ранее ряд СМИ сообщил, что патронажный врач пришла на дом к новорожденной девочке в Екатеринбурге и, переворачивая на живот, ударила ее об пеленальный столик

Екатеринбург, 5 августа 2017, 20:59 — REGNUM  В Екатеринбурге проводится проверка в связи с информацией СМИ об увечьях, которые новорожденной якобы нанес патронажный врач. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

«5 августа в ряде СМИ размещены публикации о причинении травм новорождённому ребёнку патронажным врачом, — говорится в сообщении. — По данному сообщению СМИ следственными органами СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки».

Отмечается, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ряд СМИ сообщил, что патронажный врач пришла на дом к новорожденной девочке в Екатеринбурге и, переворачивая на живот, ударила ее об пеленальный столик. Впоследствии мать малышки обращалась в больницу, где врачи поставили девочке диагноз: «тупая травма головы, рассечение лобной области».

Читайте также: Врач разбила голову младенцу: самое обсуждаемое на Урале

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми