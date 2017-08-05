СКР проверит сообщения о нанесении врачом травмы ребенку в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка в связи с информацией СМИ об увечьях, которые новорожденной якобы нанес патронажный врач. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

«5 августа в ряде СМИ размещены публикации о причинении травм новорождённому ребёнку патронажным врачом, — говорится в сообщении. — По данному сообщению СМИ следственными органами СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки».

Отмечается, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ряд СМИ сообщил, что патронажный врач пришла на дом к новорожденной девочке в Екатеринбурге и, переворачивая на живот, ударила ее об пеленальный столик. Впоследствии мать малышки обращалась в больницу, где врачи поставили девочке диагноз: «тупая травма головы, рассечение лобной области».

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