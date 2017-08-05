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Жертвами авиаудара коалиции США по Ракке стали более 40 человек

Происшествия

5 августа международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийском городе Ракка

Ракка, Сирия, 5 августа 2017, 19:45 — REGNUM  Более 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции США фосфорными бомбами по Ракке. Об этом сообщает в субботу, 5 августа, сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на свои источники.

«Авиация так называемой «международной коалиции» под руководством США вновь совершила массовое убийство гражданского населения Сирии, унеся жизни по меньшей мере 43 жителей города Ракка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийском городе Ракка.

По предварительным данным, госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами.

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