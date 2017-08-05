В ДТП погибла экс-депутат Верховной рады Бережная

Рим, , 18:08 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря. Об этом сообщает LB.ua.

Трагедия произошла в субботу, 5 августа, между Италией и Хорватией.

«Водитель, который вез Бережную с 8-летней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибли 2 человека (водитель и экс-депутат), еще один человек (ребенок) получил незначительные травмы.

Другие подробности пока неизвестны.