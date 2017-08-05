ВСУ устроили провокацию, прикрывая переход разведгруппы через линию фронта

Луганск, , 17:32 — REGNUM В ночь на 5 августа украинские военные устроили провокацию на луганском фронте вблизи города Славяносербск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около полуночи по позициям Народной милиции ЛНР был открыт огонь из артиллерийских орудий и минометов. Артподготовка длилась более получаса. Затем на передний край подразделений ВСУ выдвинулись две боевые машины пехоты и устроили стрельбу.

В это время в темноте были замечены группы украинских военных общей численность до двух взводов. Они продвинулись вперед, затем залегли и открыли огонь из автоматов.

Подразделения Народной милиции ЛНР были вынуждены начать ответную стрельбу на подавление вражеских огневых точек. Бой продолжался полтора часа. Как стало известно, украинская сторона потеряла двух бойцов убитыми.

Еще через три часа, также на луганском фронте, но уже в районе занятого украинскими войсками города Золотое, через позиции Народной милиции ЛНР на двух легковых автомобилях пробовала прорваться диверсионно-разведывательная группа украинской армии. По имеющимся сведениям, ДРГ противника состояла из четырех человек. Наткнувшись на предупредительный огонь, автомобили с диверсантами развернулись и быстро скрылись из вида.

Проанализировав поступившую информацию, в штабе Народной милиции ЛНР не исключают, что провокация под Славяносербском, изображающая атаку, была предпринята украинским военным командованием с целью отвлечения внимания, чтобы воспользоваться этим и перебросить диверсионно-разведывательную группу через линию фронта вблизи Золотого.

Разведка НМ ЛНР обоснованно считает, что аналогичные провокации в эту ночь могли быть предприняты и на других участках линии обороны Народной милиции ЛНР, но отпор, полученный возле города Славяносербск, и срыв украинской операции прикрытия для переброски диверсионной группы, заставил командование противника скорректировать эти планы.

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