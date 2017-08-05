Суббота, 5 Августа 2017 года
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Автобус с пассажирами перевернулся в Турции

Происшествия

Авария произошла в субботу, 5 августа, на шоссе Стамбул — Самсун

Анкара, 5 августа 2017, 17:32 — REGNUM  В Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в субботу, 5 августа, на шоссе Стамбул — Самсун. По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек, еще 36 человек получили ранения.

«Ехавший из Стамбула автобус вылетел с трассы и перевернулся, — говорится в сообщении. — Пострадавшие госпитализированы».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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