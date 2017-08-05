Автобус с пассажирами перевернулся в Турции

Анкара, , 17:32 — REGNUM В Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в субботу, 5 августа, на шоссе Стамбул — Самсун. По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек, еще 36 человек получили ранения.

«Ехавший из Стамбула автобус вылетел с трассы и перевернулся, — говорится в сообщении. — Пострадавшие госпитализированы».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.