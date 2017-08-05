В Тверской области ликвидируют последствия урагана

Тверь, , 14:38 — REGNUM Электроснабжение в крупных населенных пунктах Тверской области, нарушенное из-за сильного ветра накануне вечером, планируется восстановить до 18:00 5 августа, завершение всех работ запланировано к 8 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания, которое провел губернатор Игорь Руденя.

2 августа непогода оставила без электроснабжения несколько тысяч жителей региона. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся круглосуточно. Оперативная информация о текущей ситуации поступает губернатору Игорю Рудене каждые два часа. В ходе работ было задействовано более 1 тысячи энергетиков, в том числе на помощь тверским коллегам из других субъектов РФ прибыло около 500 специалистов. Кроме того, Тверской области было предоставлено дополнительно более 30 генераторов из других регионов. Это позволило полностью обеспечить электричеством социальные объекты, ускорить восстановление основных сетей, попадающих в зону ответственности МРСК-Центра.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК-Центра» Александр Пилюгин отметил высокую готовность социальных объектов региона к возникновению подобных ситуаций. В частности, все оздоровительные лагеря были оснащены резервными источниками электроснабжения. К 4 августа энергетиками «МРСК-Центра» была восстановлена нормальная схема электроснабжения (в том числе с применением резервных линий) Нелидовского, Андреапольского, Торопецкого, Торжокского, Пеновского, Осташковского и других районов.

Однако 4 августа через Тверскую область вновь прошел неблагоприятный атмосферный фронт, сопровождающийся сильным порывистым ветром ливневыми дождями и спровоцировавший вторую волну отключений электроэнергии. На западе региона ситуация осложнялась и тем, что электросетевой комплекс не был до конца восстановлен после большого объема повреждений. Аварийно-спасательные работы в настоящее время ведутся на всех пострадавших воздушных линиях.

Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, попавшие в зону отключения 5 августа до 18:00. Часть потребителей будет получать электроэнергию по резервным схемам электроснабжения.

По оценке специалистов, ремонтные работы на локальных объектах продолжатся в Верхневолжье до конца вторника, 8 августа.

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