ВВС США нанесли удар по госпиталю в Ракке фосфорными бомбами

Ракка, Сирия, , 12:24 — REGNUM Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийском городе Ракка. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заместителя главы местного отделения «Красного полумесяца».

«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила заместитель главы сирийского отделения «Красного полумесяца» Дина аль-Асад, которая, по данным SANA, проживает в Ракке.

Она подчеркнула, что в госпитале не было боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данный госпиталь обслуживал около 100 тысяч человек в Ракке.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация коалиции применила фосфорные бомбы во время авианалёта на Ракку 9 июня. По данным агентства, жертвами авиаударов стали не менее 17 человек.

Напомним, ранее американская антитеррористическая коалиция признала гибель 624 мирных жителей от своих бомбардировок в Сирии и Ираке. При этом местные власти считают эти данные заниженными в разы.