На шахте «Мир» спасён ещё один горняк

Мирный, Якутия, , 09:57 — REGNUM Один из шахтеров, оказавшийся заблокированным в обрушившейся шахте «Мир», вышел на связь. Началась операция по его подъёму на поверхность. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба компании «Алроса».

Сообщается, что один из заблокированных в шахте рудника «Мир» рабочих смог самостоятельно выйти на связь.

«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность», — заявил представитель МЧС в штабе спасательной операции.

Напомним, в шахте рудника «Мир» произошел прорыв больших объемов воды. По предварительным данным в шахту попало 200 тыс. куб. м воды, подтопление произошло «в горизонте 210 метров рудника».

В момент аварии в шахте находился 151 человек. 142 из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.