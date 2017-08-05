МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

Москва, , 07:10 — REGNUM Главное управление МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в столице. Соответствующую информацию распространила сегодня, 5 августа, пресс-служба ведомства.

Сообщается, что утром 5 августа в Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду.

Ведомство предупреждает, что в период ухудшения погодных условий возможны дорожно-транспортные происшествия. К примеру, сильные вспышки молний могут ослеплять водителей транспортных средств.

Из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередач, а также повал деревьев.

МЧС призывает гостей и жителей столицы пережидать непогоду в капитальных строениях.