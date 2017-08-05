Пучков: Ликвидация последствий ЧС на руднике «Мир» должна проходить открыто

Мирный, Якутия, , 05:30 — REGNUM Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился своевременно доводить до сведения общественности информацию о ходе ликвидации последствий ЧС на руднике «Мир» в Якутии, передаёт телеканал «Звезда».

«Поисково-спасательная операция продолжается. Я попрошу всех специалистов-горноспасателей и соответствующий оперативный штаб согласовать все дальнейшие шаги», — сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии 5 августа.

«Мы должны выполнить задачу и спасти людей, которые находятся внизу, при этом соблюдая меры безопасности», — подчеркнул Пучков, отметив, что к работе необходимо привлечь учёных, чтобы отрабатывать каждый технологический шаг, поскольку внешнее воздействие на систему продолжается.

Ход ликвидации чрезвычайной ситуации на руднике «Мир» должен осуществлялся в открытом режиме, всё происходящее должно доводиться до людей, в особенности — до родственников шахтеров, заявил глава МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа на руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», произошёл прорыв воды, что привело к затоплению шахты. В момент аварии работал 151 шахтёр, к настоящему времени 142 человека удалось поднять на поверхность.

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