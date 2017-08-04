МЧС: Уровень воды в шахте рудника «Мир» не повышается

Мирный, Якутия, , 23:44 — REGNUM Подъёма уровня воды в затопленном руднике «Мир» не наблюдается, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации спасателей, система водоотливов уже функционирует, откачка воды из рудника не проводится.

Как сообщало, ранее глава компании «Алроса» Сергей Иванов заявил, что удалось наладить связь с несколькими горняками, заблокированными водой в шахте рудника «Мир».

МЧС уточняет, что в данный момент горноспасатели работают посменно для обеспечения непрерывности поисково-спасательной операции. Для осмотра подтопленных выработок рудника задействованы семь горных водолазов, которые стараются пройти на затопленный 210-й горизонт, куда не могут пройти команды горноспасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, затопление на руднике «Мир» произошло 4 августа во время нахождения в выработках 151 шахтера, 142 из которых удалось эвакуировать.

Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверку обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

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