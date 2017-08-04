Глава «Алроса»: установлена связь с шахтерами, оставшимися в руднике «Мир»

Мирный, Якутия, , 23:28 — REGNUM Специалистам МЧС, проводящим поисково-спасательную операцию в затопленном руднике «Мир», удалось установить связь с шахтерами, оставшимися в шахте, заявил 4 августа журналистам глава компании «Алроса» Сергей Иванов.

По словам Сергея Иванова, по информации на 21:30 мск спасатели смогли установить одностороннюю связь с заблокированными в шахте горняками.

В пресс-службе компании «Алроса» при этом уточнили, что связь установлена с двумя-тремя шахтерами из девяти, поиск которых продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте рудника «Мир» случилась 4 августа. В тот момент в руднике работал 151 шахтер, 142 из которых спасатели смогли эвакуировать.

В город Мирный прибыла группа опытных спасателей во главе с российским министром ЧС Владимиром Пучковым, который лично контролирует ход спасательной операции.

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