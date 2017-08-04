Калининградские моряки стали жертвами «клыкачной мафии» в Океании

Калининград, , 21:30 — REGNUM Экипаж рыболовецкого судна «Aida», состоящий преимущественно из калининградцев, стал жертвой трансграничной преступной группы браконьеров, действующей в Океании. Об этом сегодня, 4 августа, в калининградском отделении Российского профсоюза моряков (РПСМ) сообщил старший механик траулера Алексей Ситников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, во время найма на работу экипаж не знал, «где и что будем ловить», и был поставлен перед фактом браконьерства только в открытом океане.

Речь идёт о нелегальной ловле клыкача — ценнейшей породы рыбы, которую ещё называют «белым золотом». Добыча клыкача строго квотирована (разрешено вылавливать не более 6 тыс. тонн рыбы в год), требует лицензии и серьёзнейшей отчетности.

«Наш рейс длился 11 месяцев, условия на судне были ужасными. Не было кондиционеров, и это в то время, когда мы ходили три месяца в районе экватора, — рассказал Ситников. — Питание закончилось за два месяца до окончания рейса. Была лишь дистиллированная вода, в которой мы варили рыбу».

Кроме того, судно во время рейса дважды поменяло название. «Вышли мы из Филиппин под именем «Sea Breeze» и под флагом Микронезии, а за месяца два до окончания рейса поступила команда лечь в дрейф в Южно-Китайском море, и там индонезийцы закрасили название и нанесли новое — «Aida», и судно теперь уже шло под флагом Сьерра-Леоне», — рассказал Алексей Ситников.

По итогам рейса владелец судна отказался выплачивать команде причитающие деньги с мотивировкой — пока не продаст улов, а потом и вовсе перестал выходить на связь. В частности, Алексею Ситникову работодатель должен 37 тыс. долларов. На борту судна было девять граждан России (шесть из Калининградской области и трое из Новороссийска) и два украинца, остальные — индонезийцы.

После того как Ситников обратился с жалобой в российское посольство во Вьетнаме, работодатель отправил его в Калининград, пообещав, что зарплата придёт через 2−3 недели.

В свою очередь юрист калининградского отделения РПСМ Пётр Дзендзелюк сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что перспективы у этого дела весьма туманны.

«Аида» — настоящий призрак! Судно не числится ни в одной международной базе данных, а у членов экипажа отсутствуют трудовые контракты», — сказал юрист.

Он обратился внимание на справку о стаже моряка, подписанную уполномоченным лицом компании — Виталием Сокирко (по словам Алексея Ситникова, именно Сокирко обещал выплатить ему жалование, «поклявшийся своей семьей»).

«История Сокирко очень впечатляющая, — продолжил Дзендзелюк. — Газета «Камчатская правда» писала в 2010 году, что этот человек, хорошо известный ещё и по «крабовому делу», с 2006 по 2009 год нанёс ущерб России почти в 3 млрд рублей. Естественно, было возбуждено уголовное дело, которое в процессе странным образом приостановилось и отменилось. Сам же Сокирко со своей семьёй быстренько перебрался в Южную Корею, где и проживает в Пусане, и уже оттуда, по всей видимости, беспрепятственно продолжает свою деятельность».

«Остаётся непонятным одно: на что надеются моряки, которые уходят в такие рейсы на год на убитых, списанных судах (как правило, на добычу редкой рыбы или краба), без контрактов, без документов, подтверждающих их зарплату, без гарантий безопасности здоровья и жизни, а в ряде случаев даже с печальной перспективой попасть в тюрьму за махинации своего «хозяина», — заключил юрист РПСМ.