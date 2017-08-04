В городе Мирный введен режим чрезвычайной ситуации

Мирный, Якутия, , 21:13 — REGNUM Глава МЧС России Владимир Пучков 4 августа принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Мирный.

Об этом министр по чрезвычайным ситуациям заявил на оперативном совещании по вопросам ликвидации аварии на руднике «Мир».

"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы», — цитирует RT слова Владимира Пучкова.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Якутию, чтобы возглавить операцию по ликвидации аварии на руднике «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, на месте аварии спасатели продолжают работы по поиску девяти горнорабочих из 151 находившегося в шахте во время затопления. Спасателям удалось поднять на поверхность из затопленного рудника 142 шахтера.

По факту случившейся аварии Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверку.

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