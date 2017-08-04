Ливень поставил под угрозу открытие нового сезона в новгородском театре

Великий Новгород, , 17:34 — REGNUM В результате подтопления после ливня Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» понёс убытки в размере около 300 тыс. рублей. Об этом сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщила художественный руководитель театра Надежда Алексеева.

По её словам, в основном пострадали мягкие и жёсткие декорации к спектаклям, а также дорогостоящее оборудование, в том числе световое.

«Мы не сможем начать показ спектакля «UFO», с которого планировали начать новый сезон 9 сентября, просто потому, что декорации испорчены и восстановлению не подлежат. Также пострадала сценография к спектаклям «Лебединое озеро», «Баллада о маленьком буксире», «Робинзон Крузо», «Однажды я исчез», — сообщила Надежда Алексеева.

Так как ситуация в Великом Новгороде после ливня не была признана чрезвычайной, театру не приходится рассчитывать на возмещение убытков из резервного фонда. Отказывают в помощи и городские чиновники — в бюджете города нет на это средств.

Отметим, что в настоящее время в здании театра продолжаются работы по просушке затопленного ливнем подвала. К счастью, новых протечек после очередных дождей нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ливня в ночь на 30 июля затопленными оказались подвальные помещения театра, расположенного на проспекте Мира в Великом Новгороде. Уровень воды достигал полуметра, воду откачивали в течение двух суток.

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Напомним, всего в Великом Новгороде затопило подвалы в 14 многоквартирных домах, а также здания автовокзала, центра по борьбе со СПИДом «Хелпер» и ряда других объектов. В 12 домах протекли кровли. В городе сохраняется дождливая погода.

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