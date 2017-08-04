Нападение медведя в зоопарке Швеции, есть погибший

Стокгольм, , 17:34 — REGNUM

Работник шведского зоопарка скончался от полученных травм в результате нападения медведя, 4 августа сообщает Agence France-Presse.

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Нападение бурого медведя произошло в зоопарке города Орса, расположенного в центральном округе Даларна. После нападения медведь был умерщвлён.

19-летний мужчина находился внутри огороженной территории, «когда медведь каким-то образом пробрался через забор и напал на него», говорится в заявлении полиции.

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Напомним, в центральной Швеции в 2012 году произошло нападение в Кольморденском зоопарке — одном из крупнейших зоопарков на севере ЕС. 30-летний сотрудник зоопарка погиб в результате нападения волка.

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