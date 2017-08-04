Уральский священник усадил сына в багажник – епархия требует извинений

Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM В Свердловской области набирает обороты скандал с участием священнослужителя местной епархии и его несовершеннолетнего ребёнка. Заснятый на видеокамеру инцидент на автостоянке привлёк внимание компетентных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в сети интернет появилось видеозапись, на которой видно, как священник усаживает несовершеннолетнего ребёнка в багажник своего автомобиля. По словам очевидца, который производил съёмку, изначально автомобиль подъехал к автостоянке, а из него вышел священники и открыл багажник, после чего помог оттуда выбраться ребёнку. Этот момент очевидец снять не успел, но решил дождаться возвращения хозяина автомобиля с ребёнком. Когда они вернулись, очевидец записал на видео, как священнослужитель усаживает ребёнка в багажник, а затем, погрузив покупки на заднее сидение автомобиля, сам садиться за руль и покидает парковку. Впоследствии информацию об этом инциденте и видео разместили местные СМИ.

По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка, в ходе которой будет проверяться, имел ли место факт перевозки ребёнка в багажном отделении автомашины. Также проверкой данной информации занялись в полиции.

На данный момент сотрудниками региональной Госавтоинспекции установлено, что инцидент произошёл на парковке возле одного из торговых центров в Верхней Пышме. Установлена личность священника и ребёнка, который является его сыном. Владелец автомобиля пояснил, что действия, связанные с посадкой и высадкой ребёнка в автомобиль через багажник, на самом деле являются «игрой в десантников», по аналогии с высадкой военных через багажное отделение боевого самолёта. Священник заявил, что после того, как ребёнок проник в автомобиль через багажник, он через откинутое сиденье занял место в салоне автомобиля.

Данный инцидент прокомментировали и в Екатеринбургской епархии. В пресс-службе подтвердили данный факт и уточнили, что священнослужитель является настоятелем одного из храмов в Верхней Пышме. Тем не менее в епархии возмутились тем, что в заголовке одной из публикаций было указано, что священнослужитель перевозит в багажнике ребенка, а продукты возит в салоне.

«Прискорбно, что слова этого очевидца о том, что священник возит ребенка в багажнике, стали самой тиражируемой новостью региона и страны. Что весьма уважаемые СМИ не удосужились хоть сколь-нибудь внимательно ознакомиться с видеозаписью и критически оценить столь категоричные подозрения молодого человека в отношении человека в рясе. Считаем, что в данной ситуации СМИ продемонстрировали непрофессиональный подход и нарушили профессиональную этику в погоне за горячими новостями, повышающими посещаемость ресурса», — сообщили в пресс-службе.

При этом в епархии потребовали от всех средств массовой информации, принявших участие в тиражировании этой новости, принести извинения священнику и его семье.

Напомним, что в начале июня 2017 года в Сочи произошёл дорожный инцидент, когда во время движения автомобиля из багажника на мостовую выпали два несовершеннолетних ребёнка. Как впоследствии пояснила водитель автомобиля — мать несовершеннолетних детей, она не заметила, как дочь и сын перебрались во время движения с заднего сидения в багажник автомобиля.