Опасные железные дороги Индии: опубликована статистика за три года

Нью-Дели, , 17:06 — REGNUM

За последние три года в Индии в результате железнодорожных аварий погибли 333 человека, 206 поездов сошли с рельсов, согласно данным правительства Индии, 4 августа сообщает The Economic Times.

«Большинство пассажиров погибли в результате шести крупных аварий на железной дороге, произошедших в период с 2014 по 2017 год», — заявил министр железных дорог Индии Суреш Прабху.

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Министр добавил, что правительство направило свои усилия на внедрение современных технологий безопасности на железнодорожном транспорте, благодаря чему число аварий продолжает снижаться.

Напомним, одна из самых крупных железнодорожных аварий произошла в ноябре 2016 года в индийском штате Уттар-Прадеш в районе города Канпур. С рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Спасатели обнаружили тела 100 пассажиров.

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Около 200 человек получили ранения, 80 из них были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

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