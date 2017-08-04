Корсика не может справиться с огнем: направлена дополнительная помощь

Париж, , 16:44 — REGNUM

Власти Франции направили дополнительные силы на Корсику для борьбы с лесным пожаром, местные власти Корсики не могут справиться с огнём третий день подряд, 4 августа сообщает Associated Press.

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Региональные власти Корсики заявили, что лесной пожар, начавшийся в центральной части острова, может перекинуться на северные районы. По приблизительным оценкам, потребуется несколько дней, чтобы справиться с лесным пожаром.

Франция направила около 70 пожарных и 15 единиц техники для борьбы с огненной стихией на Корсике. Засушливая погода и расположение очага возгорания в труднодоступном районе затрудняют действия пожарных.

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Напомним, пожар в муниципалитете Пальнека начался в среду, 2 августа. Власти Корсики направили около 200 пожарных на борьбу с огнём, также задействовали пожарную авиацию. Из-за пожара пришлось закрыть несколько популярных туристических маршрутов. Информация о пострадавших пока не поступала.

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