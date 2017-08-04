Многодетных Калужской области выселили на болото

Калуга, , 16:01 — REGNUM Многодетным семьям из Сосенска Калужской области выделили непригодные для индивидуального жилищного строительства участки, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM. В ходе рейда в районе улицы Космонавтов общественные активисты установили, что земля для многодетных семей непригодна для возведения жилья.

Из 10 выданных участков четыре находятся в лесной местности, шесть — на болотистой. Один из участков вообще расположен прямо в болоте.

«На территории, предоставленной многодетной семье, расположена вкопанная железобетонная емкость диаметром 8 м и глубиной не менее 6 м, заполненная водой. Поблизости есть и другие бетонные конструкции. Невеселое «наследство» родом из 1990-х годов, когда на этом месте планировали построить канализационно-насосную станцию для новой больницы. Больницу так и не построили, а резервуар остался. Помимо того, что сооружение препятствует эксплуатации участка, оно представляет для безопасности людей реальную угрозу», — заявил активист ОНФ Юрий Рукасов.

Впрочем, муниципальным властям и местному депутатскому корпусу хорошо известно о проблеме непригодных участков.

«Речь даже не заходит о дорогах и коммуникациях — их здесь, как обычно, нет. Совершенно непонятно, чем руководствовались должностные лица, выдавая многодетным семьям столь непригодную землю. Надеемся, что это не риторический вопрос, и власти Козельского района внесут в него ясность», — заявила член калужского штаба Народного фронта Анастасия Елизарова.

Общественники направили обращение в администрацию Козельского района и в городскую думу города Сосенский с просьбой разъяснить, на основании какого нормативно-правового акта были выделены подобные земельные участки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетным семьям в Калужской области были бесплатно предоставлены земельные участки для строительства, но часть этих участков залесены вековыми соснами, пересечены глубокими оврагами, а другие вообще располагаются на землях лесного фонда, где строительство запрещено. Такие участки получили многодетные семьи из Дзержинского и Козельского районов. Так, в деревне Рудня Дзержинского района на выделенной для жилищного строительства многодетных семей земле были обнаружены непроходимые заросли из вековых деревьев и кустарников. Для того, чтобы их расчистить, людям пришлось нанимать тракторную технику.

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