Обвиняемый в участии в боевых действиях в Донбассе латвиец оправдан

Рига, , 15:26 — REGNUM Обвиняемый в «противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины» Артем Скрипник сегодня, 4 августа, был оправдан судом Видземского предместья Риги, сообщает портал Mixnews.lv.

«Радоваться, конечно, преждевременно. Я уверена, обвинение обжалует приговор в окружном суде», — прокомментировала решение суда адвокат Имма Янсоне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, судебное рассмотрение дела Скрипника началось 1 февраля 2017 года и проходило в закрытом формате. К начальному обвинению — участие в незаконных боевых действиях за пределами страны — прокуратура добавила также новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации. Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Обвинение требовало для Артема Скрипника 15 лет тюрьмы, а адвокат Имма Янсоне настаивала на полной невиновности своего подзащитного.

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