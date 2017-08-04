На Украине в ходе военных учений погиб военнослужащий

Киев, , 15:18 — REGNUM В ходе военных учений в Киевской области 4 августа погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро были ранены, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, учения проводились около 11:00 на одном из военных полигонов в Киевской области. Военнослужащие отрабатывали навыки артиллерийской стрельбы, в ходе учений использовались артиллерийские боевые припасы.

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Известно, что причиной трагического инцидента послужил разрыва артиллерийского снаряда, остальные обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работают медики, комиссия и следователи.

Напомним, это не первое подобное происшествие за последние несколько месяцев. Так, 10 июля в ходе тактических учений с боевой стрельбой погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Украины. А 6 июля во время военных учений в Кривом Роге тяжелое огнестрельное ранение спинного мозга получил фотокорреспондент местного СМИ.

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