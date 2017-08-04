Плодородной почве Орловской области нанесён ущерб на 12 млн рублей

Орел, , 15:10 — REGNUM За первое полугодие 2017 года плодородной почве Орловской и Курской областей нанесён ущерб на сумму около 12 млн рублей, сообщает 4 августа пресс-служба Россельхознадзора по регионам.

«В связи с большим объёмом работ по строительству дорог и реконструкции трубопроводов, в Россельхознадзор поступают жалобы и обращения по факту самовольного снятия плодородного слоя почвы и его порчи», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала года было выявлено 34 таких нарушения. Штраф юридическому лицу составляет до 80 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В ведомстве обратили внимание, что обязательным условием для строительных организаций при проведении земляных работ является наличие разрешения на ведение таких работ, которое выдает Департамент сельского хозяйства области.

«Несоблюдение требований приводит к уничтожению плодородного слоя и наносит существенный ущерб почве, который ежегодно исчисляется в миллионах рублей», — добавили в пресс-службе.

Так, за первое полугодие текущего года плодородной почве был нанесён ущерб на площади 2,5 га и на сумму 11 млн 724 тыс. рублей.