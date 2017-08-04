Брянский губернатор ответит за «ад» в психоневрологическом интернате

Брянск, , 14:37 — REGNUM Губернатору Брянской области Александру Богомазу внесено представление в связи с нарушениями в Трубчевском психоневрологическом интернате. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Скандал, как сообщало ИА REGNUM, разразился после того, как видео под названием «Брянский ад для инвалидов» в сеть выложил общественный активист Александр Куприянов. Как следует из видеозаписи, пациентов интерната приковывают цепями к кроватям, батареям и другим конструкциям. Некоторых приковывают в палатах, а некоторых — на крыльце или веранде интерната. Впрочем, представитель руководства интерната тогда заявил, что люди на видеозаписи не проживают в этом учреждении, а сама запись — заказной компромат.

Проверку ситуации в учреждении провела прокуратура области, совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Брянской области, а также Государственной инспекцией труда в Брянской области. Как сообщается, «в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства, допущенные должностными лицами интерната при оказании инвалидам медицинской помощи. Кроме того, установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований со стороны персонала учреждения».

Какие именно нарушения выявлены проверяющими, не уточняется. В то же время, по результатам проверки уже возбуждены административные дела в отношении директора учреждения по статьям о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и об осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Представление от прокуратуры получил и губернатор Брянской области Александр Богомаз, так как работу учреждения должен контролировать департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Кроме того, ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц»).

Между тем, в регионе разрастается другой скандал, связанный с Трубчевским интернатом. Региональное управление СКР начало проверку в учреждении еще 23 июля. 2 августа появилось сообщение СУ СКР о том, что проверка завершена, причем о результатах ее ничего не сообщалось. В итоге 3 августа глава СКР поручил проверить действия уже самих брянских следователей — в связи с волокитой по принятию процессуального решения.

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