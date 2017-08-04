Кот с собакой выдали своего хозяина судебным приставам под Новосибирском

Новосибирск, , 14:12 — REGNUM В Новосибирской области домашние животные помогли судебным приставам обнаружить своего хозяина, который задолжал по алиментам, сообщает 4 августа пресс-служба ФССП.

Сообщается, что житель Баганского района области задолжал своему несовершеннолетнему ребёнку около 400 тыс. рублей, но официально мужчина не работал, а его банковские счета были пустые.

В январе 2017 года было вынесено постановление о принудительном приводе неплательщика для составления протокола. Когда приставы приехали к нему в частный дом, мужчина «проявил изобретательность» и решил переждать визит приставов в бане, пока его сожительница демонстрировала отсутствие хозяина дома.

Однако должника выдал его пёс по кличке Боцман, который проявлял активность возле дверей бани, чем привлёк внимания приставов. Суд назначил мужчине 80 часов обязательных работ.

«Однако труд на свежем воздухе не произвёл решительных изменений в поведенческих привычках неплательщика. В дальнейшем он оплатил ещё порядка 23 000 рублей, после чего перестал трудиться. Чтобы ознакомить должника с очередным обвинительным актом, судебным приставам вновь пришлось выезжать для принудительного привода мужчины в суд», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что во второй раз мужчина, улучшив свои навыки маскировки, вновь решил избежать встречи с должностными лицами. Сожительница неплательщика вновь начала водить приставов по комнатам, показывая, что хозяина дома нет.

Однако приставов привлек домашний кот, который внимательно смотрел на большой сундук, находящийся на чердаке. Именно в нём, среди солений и старых вещей, был обнаружен неплательщик.

После того, как мужчину доставили в суд и ознакомили с обвинительным актом, его ждёт судебное разбирательство, и если он будет признан виновным — до одного года лишения свободы.

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