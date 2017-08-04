Как падают памятники: погром на нижегородском кладбище

Нижний Новгород, , 13:11 — REGNUM В городе Лысково Нижегородской области двое третьеклассников устроили погром на кладбище, умудрившись повредить сразу 46 надгробий и памятников. О происшествии стало известно, когда в полицию с заявлениями обратились сразу 24 человека.

После нескольких дней поиска злоумышленники были найдены. Ими оказались двое учеников 3 класса одной из местных школы. Вандалам всего 8 и 9 лет. В полиции школьники рассказали, что они устроили погром на кладбище, что просто «посмотреть, как падают памятники».

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД РФ, по факту разрушения надгробий было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»).

Сами нарушители уйдут от уголовной ответственности. С их родителями сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

Случай с памятниками на кладбище в Лыскво не единственный в Нижегородской области. От правоохранительных органов регулярно поступают сообщения об актах вандализма, совершенных в отношении захоронений, памятников и других мемориальных мест в различных районах области. Зачастую участниками актов вандализма оказываются несовершеннолетние.

Так, в 2015 году в Балахнинском районе области четверо подростков повредили сразу 29 надгробий на местном кладбище.

В 2016 году в Ардатовском районе Нижегородской области обнаружен мост, построенный из надгробных памятников.

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Оказалось, что это старые памятники, которые строители взяли с местного кладбища и использовала их чтобы обустроить верхнюю часть моста.

Кроме того, бывали случаи, когда мусульманские и еврейские надгробия разрисовывали свастикой.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее вопиющий случай произошел летом 2017 года на одном из немецких кладбищ в Калининграде.

Старшеклассники одной из калининградских школ посетили довоенное коммунальное кладбище на улице Александра Невского, восстановленное 14 лет назад германской стороной.

Один из подростков забрался с ногами на гранитные кресты и сфотографировался, сделав пальцами «козу». Эти снимки он разместил на своей странице в социальной сети с комментарием «Я танцую на могиле еврея».

Примечательно, что до того момента, пока молодой человек не удалил снимки, они успели набрать 220 отметок «Нравится».

Позже он заявил, что осознал свое неправильное поведение и у себя же на странице с соцсети принёс извинения, написав: «Теперь знаю, что нельзя так делать и больше не повторится такое».

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