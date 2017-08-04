СБУ задержала подозреваемых в совершении теракта в Одессе

Киев, , 12:59 — REGNUM Двух подозреваемых в совершении теракта в Одессе задержали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 4 августа пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ задержала подозреваемого в исполнении теракта и его сообщника, причем оба, по данным спецслужбы, являлись вынужденными переселенцами из Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Оба подозреваемых были задержаны и взяты под стражу в день совершения теракта. При этом утверждается, что оба задержанных якобы действовали по приказанию «кураторов из России».

Обоим подозреваемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы по ст. 258 ч. 2 УК Украины (совершение террористического акта).

Напомним, 24 июля в 10:30 в центре Одессы был взорван автомобиль марки «Жигули». По данным следствия, внутри автомобиля было заложено 600 гр взрывчатки в тротиловом эквиваленте. При взрыве никто не пострадал.

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