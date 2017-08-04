На руднике «Мир» произошел прорыв воды: в шахте — более 100 человек

Якутск, , 12:58 — REGNUM В Якутии на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды, в шахте находятся более 100 человек, сообщает 4 августа RT.

Сообщается, что в настоящее время ведется спасательная операция. Из шахты эвакуируют 100 человек.

Отмечается, что прорыв воды в рудник произошел из карьера. По информации издания, подтопление шахты могло произойти из-за технологического сбоя на резервуарах воды.

В настоящий момент все подробности уточняются.

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