Самолет с неисправным крылом пытается сесть в «Шереметьево»

Москва, , 12:30 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» ожидают посадку трансатлантического лайнера Airbus A-330, который должен был лететь в Майами. У самолета заклинило механизацию крыла, передает РИАМО.

В настоящее время (по данным на 12:18 мск) самолет кружит над аэропортом и выработает топливо, чтобы приземлиться.

Запрос о возврате в аэропорт вылета поступил 4 августа утром от командира самолета А-330, направляющегося в Майами.

Он сообщил, «о неуборке механизации правого крыла» и запросил вынужденную посадку.