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Самолет с неисправным крылом пытается сесть в «Шереметьево»

Происшествия

Лайнер кружит над аэропортом, пытаясь выработать топливо

Москва, 4 августа 2017, 12:30 — REGNUM  В московском аэропорту «Шереметьево» ожидают посадку трансатлантического лайнера Airbus A-330, который должен был лететь в Майами. У самолета заклинило механизацию крыла, передает РИАМО.

В настоящее время (по данным на 12:18 мск) самолет кружит над аэропортом и выработает топливо, чтобы приземлиться.

Запрос о возврате в аэропорт вылета поступил 4 августа утром от командира самолета А-330, направляющегося в Майами.

Он сообщил, «о неуборке механизации правого крыла» и запросил вынужденную посадку.

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Авиапроисшествия