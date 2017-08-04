В Сирии семеро детей и женщина стали жертвами авиаудара коалиции США

Ракка, Сирия, , 12:14 — REGNUM В Сирии жертвами авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США стала семья из восьми человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в Ракке, где самолеты коалиции атаковали жилые дома в в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави. Погибла женщина и семеро детей.

Уточняется, что несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены дома в жилом квартале.

Агентство также уточняет, что рядом с жилым кварталом находится захваченная боевиками армейская казарма.

Инциденты с гибелью мирных жителей в Сирии при обстреле самолетами коалиции во главе с США происходят часто. Так, 28 июля жертвами авианалета в Ракке стали более 50 человек.

Читайте подробнее: В Сирии заявили о гибели 60 человек от авианалета ВВС коалиции США