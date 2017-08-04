Директор соццентра Астрахани подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»

Астрахань, , 12:16 — REGNUM Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра для несовершеннолетних по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает 4 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«В Астрахани директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних подозревается в трудоустройстве «мертвых душ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленница приняла на работу в центр свою знакомую на должность методиста, зная, что она не будет исполнять свои служебные обязанности в этом учреждении. Женщина получала заработную плату, причинив ущерб государству на сумму более 630 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырёх лет.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Астрахани завершилось расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов города, которая трудоустроила в учреждение свекровь одной из работниц. Женщина, которую устроили на должность младшего воспитателя, фактически не работала, а зарплату за неё получала заведующая. Таким образом, злоумышленница в течение года похитила около 100 тыс. рублей.

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