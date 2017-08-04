Боевики-исламисты захватили город на юге Сомали

Могадишо, , 12:08 — REGNUM

Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили утром 4 августа населенный пункт на юге Сомали, после того как оттуда ушли правительственные войска и миротворцы Африканского союза, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от жителей города Лиго, расположенного в 130 км на северо-запад от столицы страны города Могадишо в провинции Нижняя Шабелле. Так, Фара Ахмед, проживающий в этомнаселенном пункте сообщил, что военнослужащие армии Сомали, а также миротворцы миссии АМИСОМ покинули город утром 4 августа.

«В ту же самую минуту боевики «Аш-Шабаб' (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в город, взяв его под контроль», — отметил он. «В городе теперь спокойствие, а радикалы из «Аш-Шабаб' (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в каждой части города».

О причинах вывода войск из города Лиго на данный момент неизвестно.

«Город теперь под полным нашим контролем», — заявил в интервью агентству официальный представитель группировка шеих Абдиазис Абу Мусаб.

Напомним, радикалы из группировки стремятся свергнуть поддерживаемое Западом центральное правительство и ввести в этой стране жесткие законы шариата.

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