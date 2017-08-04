В Нижегородской области произошла новая вспышка африканской чумы свиней

Нижний Новгород, , 11:41 — REGNUM В Нижегородской области произошла очередная вспышка африканской чумы свиней. На этот раз очаг заражения зафиксирован в Вачском районе. Местом вспышки стало личное подсобное хозяйство в деревне Поповка, где пала одна свинья, а еще несколько животных заболели.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Госветнадзора, в настоящее время на месте работает областной противоэпизоотический отряд. Проводится дезинфекция территории и другие необходимые мероприятия, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

В этой ситуации Госветнадзор просит жителей Нижегородской области воздержаться от посещения лесов в Вачском районе и прилегающих территориях, а также не покупать продукцию животноводства в местах несанкционированной торговли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года вспышка АЧС была зафиксирована в нижегородском поселке Мулино, в хозяйстве, где содержалось более 200 свиней. В очаге был оперативно развернут круглосуточный ветеринарно-полицейский пост, оборудованный дезбарьерами. Определены места для утилизации животных, проработан механизм выплаты компенсаций жителям района за свиней.

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В 2016 году в Нижегородской области было зафиксировано сразу несколько вспышек АЧС. В результате проведенных ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания на территории района было предотвращено. распространение заболевания нанесло урон частным хозяйствам, специализировавшимся на выращивании свиней.

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Кроме того, сразу нескольких вспышек африканской чумы свиней привели к тому, что в регионе резко подорожала свинина. Цена на нее взлетела сразу на 15,33%. В ФАС РФ заявляли, что объективных причин для резкого роста цен нет, а ценовой скачек был вызван лишь нервной реакцией рынка на происходящее.

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Тогда же в Нижнем Новгороде мэрия призвала жителей города отказаться от разведения свиней, уничтожить уже имеющееся поголовье и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

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В феврале 2017 года на уровне правительства региона было принято решение более чем на треть снизить численность диких кабанов. Основная причина уничтожения кабанов — борьба с распространением африканской чумы свиней.

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