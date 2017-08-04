Калужские следователи начали проверку избиений детей в многодетной семье

Калуга, , 11:49 — REGNUM В Калужской области организована проверка сообщения об избиении малолетних детей в многодетной семье. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова, 3 августа 2017 года на федеральном канале вышла программа о неисполнении обязанностей по воспитанию детей многодетной жительницей калужского города Мещовска.

Жительница Мещовска является матерью четверых детей, включая двух малолетних. Семья проживала с отцом младших детей, и, согласно предположениям, мужчина регулярно избивал их и издевался над ними.

Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следователи намерены проверить условия жизни, воспитания детей, дать юридическую оценку действиям родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 24-летняя дочь героини передачи публично обвинила мать в том, что та бросила их с сестрой. Мать девушки во всем винит собственных родителей, а те заявляют, что их дочь бьет детей. Помимо дочерей у матери имеется два сына, одного из которых со следами побоев забрали в приют. В телестудии участники неприглядной истории впервые за много лет встретились вместе.