В Москве эксперты нашли в колбасе ДНК человека

Москва, , 11:30 — REGNUM В Москве сотрудники Института питания РАМН обнаружили в колбасе производства подмосковного «Мортаделя» ДНК человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудника организации.

По его словам, ДНК человека была выявлена при лабораторных исследованиях двух продуктов «Мортаделя» — «Королевской» колбасы и зернистого сервелата.

Говоря о выявленных в мясной продукции «следовых количеств ДНК человека», сотрудник пояснил, что не припомнит таких случаев в последнее время.

«Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», — сказал источник издания, уточнив, что анализ проводился при помощи специальной тест-системы, реагирующая на присутствие ДНК человека.

Что могло стать причиной такого результата лабораторного исследования, он затруднился сказать. Уточняется, что образцы исследуемых колбас были получены непосредственно с территории производства в поселке Нагорное (Пушкинский район, Московская область).

Оперативных комментариев производитель «Мортадель» не предоставил.