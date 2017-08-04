На японские острова идет сильный тайфун «Нору»

Токио, , 10:45 — REGNUM В сторону японский островов Амами (префектура Кагосима) идет сильный тайфун «Нору», говорится в сообщении главного метеорологического управления Японии.

Днем 4 августа тайфун подойдет к островам префектуры Окинава, а в к вечеру — к западному острову Кюсю. В центре тайфуна давление составляет 950 гектопаскалей, средняя скорость ветра в его центре — 40 метров в секунду.

Тайфун несет с собой проливные дожди, на островах Амами ожидается выпадение до 70 миллиметров осадков в пятницу, 4 августа, а за выходные — еще до 500 миллиметров осадков.

В аэропорту префектуры Кагосима отменен вылет 81 рейса. Высота волн на побережье островов Амами уже достигает 10 метров.

Если направление тайфуна не изменится, то 7 и 8 августа он обрушится на самый крупный японский остров Хонсю и затронет Токио.