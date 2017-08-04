«Полз из кипятка на четвереньках»: петербуржец обварился при прорыве трубы

Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Пожилой петербуржец попал в больницу после того, как оказался в зоне прорыва теплотрассы в ночь на 4 августа. Как сообщили очевидцы, ночью в районе Дальневосточного проспекта, 71 (Невский район) из-под земли стал выливаться кипяток.

«При мне мужчина упал, еле достали. Полз к нам из кипятка на четвереньках, моментом кожа треснула на ногах и руках (до сих пор нахожусь в шоке), вызвали скорую моментально», — сообщила одна из свидетелей происшествия в соцсети.

«Спасли с соседкой мужчину лет 65 из кипятка. <…> Как достали за свитер, собирался домой в шоковом состоянии, благо посадили на траву и дождались реанимацию», — рассказала очевидица.

По словам другой свидетельницы ЧП, «вода разливалась очень быстро». Аварийные бригады прибыли спустя 10 минут после вызова, затем по громкоговорителю стали объявлять об опасности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Теплосети Санкт-Петербурга», технологическое нарушение на трубе диаметром 700 мм было зафиксировано в 02:20.

«В зоне разлива оказался мужчина, ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас он находится в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. В любом случае мы и страховая компания, с которой у него заключен договор, полностью оплатим его лечение и реабилитацию», — подчеркнули в «Теплосети».

Энергетики обязались ликвидировать последствия аварии до 20:00 4 августа. На данный момент одна полоса движения по Дальневосточному проспекту закрыта для транспорта.